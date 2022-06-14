البرغوثي: يتوجب على الدبيبة مصارحة الليبيين حول مدى التدهور في ملف الكهرباء

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب حسن البرغوثي ما يحدث من إجراءات اتخذتها حكومة تصريف الأعمال بأنها محاولة جديدة من رئيسها عبدالحميد الدبيبة لاستقطاب الشارع في تكرار للسيناريو الذي لجأ إليه قبل إعلان ترشحه للرئاسة من استخدام لغة متواضعة شعبوية؛ وتقديم المنح لشريحة الشباب.

البرغوثي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، أوضح أن الدبيبة اعتمد على سياسات عشوائية؛ وحلول مؤقتة لمعالجة مشكلات متراكمة منذ سنوات، متابعًا: “الليبيون يرون أنه كان يتوجب على الدبيبة منذ تسلمه السلطة في مارس2021 مصارحتهم بالحقائق حول مدى التدهور في بعض الملفات المهمة كالكهرباء”.

وأضاف البرغوثي: “كان يجب وضع خطط علمية لحل هذه الأزمة، والبدء في تنفيذها لتفادي تكرار معاناة الليبيين من انقطاع التيار لساعات طويلة”، معبرًا عن اعتقاده بأنه من المستبعد أن يثق الليبيون في وعوده هو ووزراؤه بسعيهم حاليًا للتخفيف من وطأة الأزمة في الأجل القريب.

وانتقد البرغوثي تركيز حكومة الدبيبة على بعض القضايا والملفات التي تحظى بتعاطف واهتمام كبيرين داخل المجتمع كملفي المتقاعدين وأسر الشهداء، موضحًا أن البعض من مؤيدي الدبيبة يوظف الاهتمام بتلك الملفات للتغطية على إخفاقات ومشكلات أخرى كاحتجاجات الموظفين بقطاعات عدة في الدولة من بينها قطاع الكهرباء.

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