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صنع الله يبحث سبل التعاون مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، التعاون المشترك بين الجانبين.

وأبدى الفطيسي رغبة المجلس في التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في تنظيم ورشة عمل حول استراتيجية تطوير قطاع النفط، والتنسيق لوضع الترتيبات المبدئية لعقد هذه الورشة.

بدوره، أكد صنع الله استعداد المؤسسة النفطية للتعاون مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بما يساهم بتطوير قطاع النفط، بصفته الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني

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قناة 218 الليبية

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