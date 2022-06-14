الحداد يبحث مع الملحق العسكري البريطاني آفاق التعاون المشترك

ليبيا – استقبل رئيس الأركان العامة التابعة للمجلس الرئاسي الفريق محمد الحداد اليوم الثلاثاء الملحق العسكري البريطاني لدى ليبيا العقيد بحّار كريس أوفلاهرتي.

الحداد هنأ بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة أركان الرئاسي العقيد اوفلاهرتي باستلام مهام الملحق العسكري البريطاني لدى ليبيا، شاكرًا المملكة المتحدة لمواقفها الدولية في دعم ليبيا، مستعرضًا معه العلاقات والتعاون المستمر بين البلدين.

وتناول اللقاء آفاق التعاون المشترك وتعزيز سبل الدعم في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية والأمنية بين البلدين.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية