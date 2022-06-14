مجلس النواب يعلق جلسة التصويت على الميزانية إلى الأربعاء

علّق مجلس النواب جلسة التصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2022 المعدل والمقترح من قبل الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا إلى الأربعاء، وفق ما ذكره المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

ومنح أعضاء المجلس الثلاثاء للمراجعة النهائية لمشروع القانون وتقديم أي ملاحظة حوله مساء اليوم نفسه للجنة التشريعية واللجنة المالية؛ للتصويت عليه لاحقًا.

وترأس جلسة مجلس النواب التي عقدت في مجمع قاعات واغادوغو بمدينة سرت رئيس المجلس عقيلة صالح إلى جانب حضور النائب الأول فوزي النويري.

وكانت أعمال جلسة المجلس قد انطلقت ظهيرة الثلاثاء بشكل مغلق، بعد الدعوة الرسمية لعقدها في مقرها الجديد من قبل عقيلة صالح قبل أسبوع.

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