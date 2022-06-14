القطراني للدرسي: نثمن دور الهلال الأحمر الليبي وما يقومون به من أعمال تطوعية وأعمال إنسانية

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني اليوم الثلاثاء بمكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي ، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي وعدد من متطوعي جمعية الهلال الأحمر.

وثمن القطراني، بحسب مكتبه الإعلامي، “دور الهلال الأحمر الليبي وما يقومون به من أعمال تطوعية وأعمال إنسانية، فقد كان للجمعية دور كبير خلال الأزمات وقامت بتأدية دورها الإنساني على أكمل وجه، وكانت السباقة دوماً لتخفيف العبء عن الوطن والمواطن رغم المخاطر المحدقة بمنتسبيها الذين اعطوا رسالة سامية للجميع مفادها أنه لاشيء أغلى من الوطن”.