حويلي: مازلنا نناقش في مشاورات القاهرة الحكم المحلي وشروط الترشح للرئاسة

أكد عضو المجلس الأعلى عبدالقادر حويلي، أنه ” مازلنا نناقش في مشاورات القاهرة الحكم المحلي وشروط الترشح للرئاسة”.

وقال «حويلي» في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، “ربما تحال المواد التي لم نصل إلى توافق فيها لرئاسة المجلسين أولا ومن ثم إلى المجلسين لاتخاذ قرار فيها”.

تجدر الإشارة إلى أن ستيفاني ويليامز، كانت قد صرحت أن “ما تم إنجازه في اجتماعات القاهرة يعتبر تقدمًا ملحوظَا للوصول لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهذا هو الأهم الآن”.

وأضافت ستيفاني، أن هذه هي الجولة الأخيرة للمشاورات الدستورية الليبية لذا على الأعضاء أن يخرجوا بإطار دستوري ينظم العملية الانتخابية.

وتابعت:” أولى جلسات هذه الجولة حققت إنجازًا وتقدما كونها تم التوافق فيها على عدة مواد، وتم التوافق خلال الجلسة المغلقة على 43 مادة وإذا أضفناها إلى المواد المتفق عليها خلال الجولتين السابقتين سيصل مجموعهما إلى 180 مادة”.

ولفتت ستيفاني، إلى أن الانتخابات تلبي طموحات حوالي 3 ملايين ناخب ليبي سجلوا في مفوضية الانتخابات في العام الماضي على أمل أن تجرى انتخابات في البلاد، وطالبت في كلمتي الافتتاحية أن يكون المجتمعون في القاهرة على قدر المسؤولية”.

وأوضحت ستيفاني، أن هذه الجولة تأتي في مرحلة مفصلية والأنظار كلها تتجه لمخرجات القاهرة.