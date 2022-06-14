باشاغا يلتقي بأعضاء من مجلس الدولة

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اجتمع، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، ونائبيه خالد الأسطى وسالم الزادمة، وعدد من الوزراء بالحكومة، مع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة بمقر رئاسة الوزراء في سرت.

وناقش الحاضرون تطورات المشهد السياسي في البلاد، وأكدوا على ضرورة الوصول لاتفاق، فيما يخص نقاط الخلاف على القاعدة الدستورية ضمن المحادثات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في القاهرة.

وقالت الحكومة، إن باشاغا شدد خلال اللقاء على ضرورة الوصول لاتفاق فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية.

وتواصل، لجنة المسار الدستوري المشتركة، عقد مشاوراتها، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة في القاهرة، لوضع قاعدة دستورية للإنتخابات.