مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية الأربعاء بشأن اشتباكات الأخيرة في طرابلس

طرابلس 14 يونيو 2022 (وال)- يعقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون مديريات الأمن اللواء بشير الأمين صباح الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا بشأن الاشتباكات الأخيرة التي وقعت بالعاصمة طرابلس.

وذكرت مصادر بالوزارة لوكالة الأنباء الليبية أن المؤتمر الصحفي سيعقد غدا الأربعاء على تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وكان وكيل الوزارة لواء بشير الأمين قد أعلن سابقًا؛ أن وزارة ‏الداخلية قد باشرت في عمليات التحقيق حول الوقائع التي حدثت الجمعة جرّاء ‏الاشتباكات المسلحة داخل العاصمة طرابلس.‏

كما أكد الوكيل خلال الاجتماع الذي عقده بديوان مديرية ‏أمن طرابلس، بحضور مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية بوزارة ‏الداخلية، على أن الإجراءات القانونية مستمرة لملاحقة ومحاسبة المتسببين ‏في هذه الاشتباكات وإحالتهم للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ‏(وال)

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