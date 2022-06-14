الدبيبة يعتمد الأول من فبراير يوما وطنيا للكشافة والمرشدات

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، قرارًا باعتماد الأول من فبراير من كل عام يوماً وطنياً للكشافة والمرشدات.

ونصت المادة الثانية من القرار رقم 276 لسنة 2022م، على العمل به من تاريخ صدوره، الموقع اليوم الثلاثاء 14 يونيو، وفق صفحة وزراة الشباب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

– الدبيبة يلتقي ممثلين عن حركة الكشافة

وفي الخامس عشر من نوفمبر الماضي، التقى الدبيبة ممثلين عن الحركة العامة للكشاف والمرشدات، الذين طالبوا الحكومة بدعمها وأنشطتها، حسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».