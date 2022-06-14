السيسي: مصر تبذل جهودها للحفاظ على حد أدنى من الاستقرار في ليبيا أو البقاء في هدنة

ليبيا – أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مصر تبذل جهودها للحفاظ على حد أدنى من الاستقرار في ليبيا، وعلى الأقل أن تبقى البلاد في هدنة، وعدم تصعيد الأمور كي لا تصل لاقتتال عسكري مرة أخرى.

السيسي وفي لقائه مع الإعلاميين على هامش افتتاح عدة مشاريع تنموية بمحافظة المنوفية، وفقًا لقناة “الغد” قال: “إننا إذا كنا غير قادرين على حل الأمور من خلال المسار الدستوري ومباحثات 5+5 وتشجيع الأشقاء في ليبيا على أن يتفهموا أن مصلحة ليبيا أكبر بكتير من أي مصلحة تانية، يبقى على الأقل ما يحصلش تصعيد أو تنزلق الأمور لمواجهة مسلحة”.

وأردف السيسي قائلًا: “الحمد لله نحن نسيطر حتى الآن على هذا الأمر (عدم انزلاق الأمور) من خلال جهودنا مع الأشقاء الليبيين.. نحن نبدي اهتمامًا بهذا الملف”.

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