الرضا يشدد على أهمية تفعيل اتفاقيات التشغيل مع الشركات الأجنبية

شدد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد الرضا على أهمية تفعيل اتفاقيات التشغيل مع الشركات الأجنبية لضمان تشغيل الباحثين عن العمل والخريجين بحسب اللوائح والضوابط المعمول بها وفق المعايير الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرضا الثلاثاء بديوان وزارة العمل والتأهيل في العاصمة طرابلس وضم إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية ومكتب التعاون الدولي ومكتب الشؤون القانونية وعدد من الموظفين المختصين.

وبحث المجتمعون آليات تنظيم سوق العمل خصوصصًا بعد تفعيل منصة وافد الإلكترونية لتسجيل العمالة الأجنبية وإقامة حملات تفتيش في القطاعات المختلفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية