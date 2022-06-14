رئيس الحكومة لأعضاء مجلس الدولة: نؤكد على ضرورة الوصول لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية

التقى رئيس الحكومة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، عددًا من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري في سرت.

رئيس الحكومة، وخلال اللقاء الذي حضره نائباه خالد الأسطى وسالم الزادمة، وعدد من الوزراء بالحكومة، شدد على ضرورة الوصول لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، فإن “الحاضرين ناقشوا تطورات المشهد السياسي في البلاد، وأكدوا ضرورة الوصول لاتفاق فيما يخص نقاط الخلاف على القاعدة الدستورية ضمن المحادثات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في القاهرة”.