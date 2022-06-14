وزير العمل يبحث تفعيل اتفاقات التشغيل مع الشركات الأجنبية

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، اليوم الثلاثاء، تفعيل اتفاقات التشغيل مع الشركات الأجنبية لضمان تشغيل الباحثين عن العمل والخريجين وفق اللوائح والضوابط المعمول بها، ووفق المعايير الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير بديوان الوزارة في طرابلس، ضم إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية ومكتب التعاون الدولي ومكتب الشؤون القانونية وعددًا من الموظفين المختصين، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وتطرق الاجتماع إلى مناقشة آليات تنظيم سوق العمل، خصوصًا بعد تفعيل منصة «وافد» الإلكترونية لتسجيل العمالة الأجنبية، وإقامة حملات تفتيش في القطاعات المختلفة.

وفي 3 سبتمبر الماضي، أطلق وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، منصة «وافد» الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبية، بحسب الوزارة.

جانب من اجتماع وزير العمل بديوان الوزارة في طرابلس (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع وزير العمل بديوان الوزارة في طرابلس (صفحة الوزارة على فيسبوك)