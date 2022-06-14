مجلس النواب يصوت غدا على الميزانية العامة

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علّق، مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الرسمية التي عقدها، في مدينة سرت إلى يوم الغد للتصويت على الميزانية العامة المقدمة من قبل الحكومة برئاسة، فتحي باشاغا.

وقال، المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، في تصريح صحفي، إن النواب ناقشوا في جلسة اليوم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المُعدل، والذي تمت إحالته من حكومة باشاغا.

وأضاف، سيقوم النواب اليوم بالمراجعة النهائية لمشروع القانون وتقديم أي ملاحظة حوله وتقديمها مساء اليوم للجنة التشريعية واللجنة المالية للتصويت غداً على إقرار الميزانية.

وعقدت الجلسة، برئاسة رئيس المجلس، عقيلة صالح، وحضور النائب الأول، فوزي النويري.

وقدّمت، وزارة التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب في مايو الماضي ميزانية للعام الحالي بقيمة 94.8 مليار دينار.