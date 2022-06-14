“المنفي” لا يملك أي صلاحيات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عبر الفريق مراجع العمامي عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن انتقاده لقرار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي. بتكليفهم في مهمة لا يملك فيها أي صلاحية.

وقال العمامي، في تصريحات صحفية “أن الأعضاء المشاركين في لجنة 5+5 التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة. حضروا اجتماعات القاهرة منذ يومين بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر” .

نتبع القيادة

وأضاف أن تكليفاتنا حسب تبعيتنا للقيادة العامة وتكليفاتنا تصدر عنها ولا ندري ما الغرض الذي يرمي إليه قرار الدكتور محمد المنفي. الذي أصدره بمهمة نحن أصلا متواجدين فيها ولا يملك فيها أي صلاحيات تخوله لذلك”.

ومن جهته، انتقد مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. رقم 72 لسنة 2022 الصادر بتاريخ اليوم لإيفاد 5+5 بمهمة عمل رسمية إلى القاهرة متهمًا إياه بالقفز على عمل الآخرين. كون اللجنة التابعة للقيادة العامة أصلا سافرت منذ يومين ولم تتلقى قرارها منه علاوة على توصيفه الخاطئ لرتب ضباطها .

المحجوب كتب تدوينة مطولة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” بعنوان “إلا الحماقة أعيت من يداويها”. مشيرًا إلى حديثه السابق عن جهل المنفي بالإدارة العسكرية وعملها وعدم وجود أي دور حقيقي له. لكونه يعيش تحت كنف مجموعات مسلحة.

وأضاف إن هذه المجموعات أخرجت المنفي يومًا من الباب الخلفي لمقره بطريقة هُرّب فيها ما يشبه الهجرة غير الشرعية وغيرها. من الأساليب المخالفة للقانون. ليعود كما كان وكأن شيئًا لم يكن. مؤكدًا أن آدميته قد تم احترامها في المناطق المؤمنة من قبل القوات المسلحة.

وتابع إن المنفي لم يكن مضطرًا للبحث عن أبواب خلفية ليخرج منها في هذه المناطق. إلا أنه لم يقم باختيار مكان يكون فيه عزيزًا مقدرًا بصفة القائد الأعلى للجيش، مبينًا اختياره لمكان (طرابلس). حيث لا يسمع له صوت وإن تحدث عن أي خروقات واقتتال يرهب الناس فأنه يدرك أنه قد لا يجد هذه المرة بابا خلفيا ليهرب منه.

وأشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي دخل فوق كل هذا على خط لجنة الـ10 العسكرية المشتركة. من خلال تكليفات غريبة متأثرة بسطوة المسلحين على مقربة من باب مكتبه. متطرقًا في ذات الوقت لتعامله الخطأ مع رتب الضباط التابعين للقيادة العامة للقوات المسلحة.