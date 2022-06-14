كعوان: التوافق بين مجلسي النواب والدولة أنتج حكومة صُنعت بإرادة وطنية

أكد عضو مجلس الدولة نزار كعوان، اليوم الأربعاء، أن “صناعة التوافق ضرورة للخروج من المأزق الحالي، في ظل ظروف إقليمية مختلفة”، مشيراً إلى أن “العواصم التي كانت في صراع صارت تعقد الصفقات فيما بينها سياسيا، والليبيون أولى بالصلح بينهم”.

كعوان، وفي تصريحات صحفية، نوه بأن “الصراع خلال عشر سنوات، كلّف 586 مليار دولار، مع تراجع الاحتياط النقدي واختطاف القرار السيادي وتردي الأوضاع الأمنية”، موضحاً بأن “البند الرئيسي اليوم كان مناقشة ميزانية الحكومة مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبقية النواب، ورئيس الحكومة فتحي باشاغا ووزرائها”.

وقال: “نحاول حاليا استعادة القرار الوطني وصناعة التوافق وخفض التوتر، ودعم آفاق السياسة وتضييق فرص الحرب”.

وأكد كعوان بأن “التوافق أنتج حكومة صُنعت بإرادة وطنية، هو الخيار المتاح، وأن خيار الحكومة خيار واقعي وعملي ويحتاج إلى مزيد من الدعم”، مشيراً إلى أن “الحوار مفتوح حول هذا الخيار إذ ثمة أطراف لديها مخاوف تحتاج إلى طمأنتها، وكل هذا يحتاج إلى معالجة وتدرج للوصول، على الأقل، للاستقرار النسبي واستعادة القرار الوطني”.