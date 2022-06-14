«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة بسكويت قادمة من السعودية

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الثلاثاء، رفض شحنة بسكويت قادمة من السعودية، تبين عدم مطابقتها للمواصفات.

وأفاد المركز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الشحنة مكونة من 30 صندوق بسكويت كريمة بنكهة الفراولة القطعة 63 جرامًا، من ماركة هلا «HALA» تقوم بتصنيعها شركة الباطين البسكويت والمواد الغذائية في المملكة العربية السعودية.

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وأشار إلى أن الشحنة وصلت منفذ إمساعد البري، وتاريخ إنتاجها في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، ولكن جرى رفضها، نظرًا لأن «للعينة مخالفة للموصفات الليبية لوجود لون (E120)».