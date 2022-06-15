تأجيل محاكمة 13 متهما بتهريب المهاجرين من مصر إلى ليبيا

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين بتشكيل عصابة متخصصة في تهريب المهاجرين إلى ليبيا عبر الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية، حتى تاريخ 13 يوليو.

ويواجه المتهمون، وعدهم 13، تهمة تهريب مهاجرين بطرق غير مشروعة من مصر إلى ليبيا عبر الدروب الصحراوية، ومن ثم إلى إيطاليا عبر البحر بواسطة قوارب صيد.

وأشار أمر الإحالة الصادر عن المحكمة، إلى أن التشكيل العصابي بزعامة ربة منزل تدعي الحاجة عزيزة وتشتهر باسم عزة، ساهمت مع آخرين في تشكيل مجموعة إجرامية بهدف استقطاب الراغبين في السفر إلى ايطاليا عن طريق العبور بليبيا بطرق غير قانونية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية