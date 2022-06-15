ناقشنا مع عقيلة صالح الوضع الراهن

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إن الاجتماع الذي عُقد في مدينة سرت. مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لمناقشة الوضع الراهن والمخاطر التي تواجهها دولة ليبيا. خلال هذه الفترة العصيبة من تهديد خارجي وصراع دولي.

وأوضح بن شرادة لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، إن اللقاء ضم أعضاء الأعلى للدولة “الكتلة الداعمة للتوافق مع مجلس النواب”. وبعض أعضاء مجلس النواب أيضاً بالمسار الدستوري. لافتاً أنه تمت مناقشة الوضع والانقسام الحاصل في السلطة التنفيذية، وما بعد إنتهاء خارطة طريق جنيف.

وأضاف بن شرادة، أنهم عقدوا اجتماعاً أخر مع رئيس حكومة الأستقرار المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا. لمناقشة الخطوط العريضة بخصوص الميزانية ومشاكل القطاعات، والتركيز على الحكم المحلي وتفتيت المركزية.