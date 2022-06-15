القطراني: الحكومة جاءت لتصحيح المسار وستعزز التعاون مع بلجيكا

قال نائب رئيس الحكومة علي القطراني، إن الحكومة الليبية جاءت لتصحيح المسار وتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، سفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبير والوفد المرافق له.

وثمن القطراني دور المملكة البلجيكية في الاتحاد الأوروبي، كما “تمت مناقشة دور الحكومة الليبية ورؤيتها في الشأن الليبي الداخلي بعد منح الثقة لها من مجلس النواب”، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على “فيسبوك”.

وأكد القطراني، وفق البيان، أن “الحكومة تعمل على تحسين العلاقات مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، وستعزز سبل التعاون الليبي البلجيكي بصفة خاصة والاتحاد الأوروبي بصفة عامة”.

واختتم البيان بأن اللقاء تطرق إلى “الأضرار التي لحقت بالبلاد جراء حربها على الإرهاب، ودور القوات المسلحة في ذلك”.