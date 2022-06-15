خلال لقائه الحويج.. اللافي: لابد من الإسراع بوضع استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الليبي

أكد النائب بالمجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي ” أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتحسين الوضع الاقتصادي، مشددا على ضرورة الإسراع في وضع استراتيجية تساهم في النهوض بقطاع الاقتصاد في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء اللافي مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد الحويج “، اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، وذلك لمتابعة أعمال الوزارة والجهات التابعة لها والاطلاع على المشكلات التي تواجه القطاع.

وأثناء اللقاء ، أطلع الحويج اللافي على آلية عمل الوزارة ومختلف مكوناتها، والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية من أجل ضبط الأسعار، وتوفير السلع وحماية المواطنين من المضاربة، مقدمًا، في الوقت نفسه، توضيحًا حول ملف تنمية المشاريع الاقتصادية بمختلف مدن ومناطق البلاد.