عقد اجتماع موسع لمناقشة التعديلات النهائية على مشروع قانون الميزانية العامة

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عُقد في سرت اجتماع موسع لمناقشة التعديلات النهائية على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.

وأفاد المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ترأس الاجتماع.

وأضاف، في تصريح صحفي، أن الاجتماع ضم أعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس واللجنة المشكلة من رئيس مجلس النواب.

وقال بليحق، كما ضم الاجتماع اللجنة المكلفة من قبل وزارة المالية بالحكومة الليبية.

وأوضح، أن الاجتماع عقد لإنجاز كافة التعديلات الخاصة بالملاحظات حول مشروع القانون لعرضه على مجلس النواب للتصويت اليوم الأربعاء.

وعلّق، مجلس النواب، الثلاثاء، جلسته الرسمية التي عقدها، في مدينة سرت إلى اليوم الأربعاء للتصويت على الميزانية العامة المقدمة من قبل الحكومة برئاسة، فتحي باشاغا.

وقدّمت، وزارة التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب في مايو الماضي ميزانية للعام الحالي بقيمة 94.8 مليار دينار.