وصولاً للانتخابات.. المشري وساباديل يطالبان بقاعدة دستورية قانونية

طالب رئيس مجلس الدولة خالد المشري، وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل؛ بضرورة التوافق بين مجلسي النواب والدولة وصولاً إلى قاعدة دستورية وقانونية سليمة.

وأكد المشري وساباديل في اجتماعهم بطرابلس، الثلاثاء، على المضي إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي والمتوقفة منذ ما يزيد عن ستة أشهر بعد تعثر إجرائها في ديسمبر من العام الماضي.

وكان المجلسان قد عقدا الثلاثاء اجتماعًا هو الثالث منذ انطلاق الجولة الأخيرة من المحادثات يوم الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة.

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