الدبيبة عن الإشتباكات: هناك من لا يريد للعائلات أن تستمتع بالصيف في الحدائق

زعم رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، أن “الاشتباكات الأخيرة متعمدة”، مضيفاً: “النواصي قد لا تكون متورطة”، بحسب قوله.
الدبيبة، وفي حوار أجراه مع مجلة “جون أفريك”، قال: “لقد عملنا جاهدين لتأهيل الحدائق حتى تستمتع العائلات بالصيف لكن هذا يثير استياء من يريدون اتهام حكومتنا بعدم ضمان الأمن”، بحسب زعمه.
وتابع: “الاشتباكات كانت متعمدة ولم توقع ضحايا بين المواطنين في الحدائق، والنتائج الأولية للتحقيق في الأحداث تشير إلى أن مثيريها دُفعوا مقابل ذلك”، بحسب زعمه.
وأضاف: “النواصي قد لا تكون متورطة في اشتباكات مايو بل عضو منها دُفع لذلك وقد وجهنا ما أسماه “الجيش” بالسيطرة على مسرح الأحداث”، بحسب زعمه.
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