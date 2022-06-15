العمامي: إيفاد أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة ليس من صلاحيات المنفي

قال الفريق مراجع العمامي رئيس وفد القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة، إن اللجنة التابعة للقيادة العامة حضرت للمشاركة في اجتماعات القاهرة بناءً على تعليمات القائد العام بحسب تبعيتها للقيادة العامة.

وتساءل العمامي عن الغرض الذي يرمي إليه قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمهمة هم أصلاً موجودون فيها، حيث لا يملك المنفي أي صلاحيات تخوله بذلك، وفق تعبيره.

وكان المنفي قد أصدر الاثنين قرارًا بإيفاد أعضاء اللجنة العسكرية إلى مصر لمدة أسبوع، للمشاركة في اجتماعات القاهرة.

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