وليامز: نواصل العمل لنقل ليبيا للانتخابات في أقرب وقت

اختتمت، اليوم الثلاثاء، أعمال اليوم الثالث من مشاورات لجنة المسار الدستوري الليبي المشكلة من مجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة، من أجل التوافق على المواد المتبقية من مسوَّدة الدستور.

وقالت مستـشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سـتيفاني وليامز، إن “الاجتماعات تواصل العمل على إيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن”.

وارتفع عدد المواد المتوافق عليها حتى الآن إلى “180 مادة”، بعد إعلان وليامز، أمس الإثنين، التوافق على “43 مادة جديدة” من مسوَّدة الدستور، تضاف إلى 137 مادة توافق عليها الوفدان خلال الجولة الثانية.

وأمس الإثنين أعلنت وليامز، في تصريح إلى موقع “عربي 21″، أن مشاورات الجولة الثالثة بين الوفدين “تشهد تقدمًا ملحوظًا”.

وأوضحت أن “هذه هي الجولة الأخيرة للمشاورات الدستورية الليبية”، التي يمتد سقفها الزمني إلى الأحد المقبل 19 يونيو الجاري”.