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بن شرادة: ناقشنا مع عقيله صالح المخاطر التي تواجهها ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو المجلس الاستشاري للدولة، سعد بن شراد، أن لقاءه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمدينة سرت ضم بعض أعضاء الكتله الداعمة للتوافق مع البرلمان.

وأضاف «بن شرادة»، في تصريحات رصدتها «الساعة24» «ناقشنا مع عقيله صالح والنواب مستجدات المسار الدستوري والوضع الراهن والمخاطر التي تواجهها ليبيا في هذه الفتره العصيبة من تهديد خارجي وصراع دولي».

وتابع «بحثنا الانقسام الحاصل في السلطة التنفيذية وما بعد نهاية المدة الزمنية لخارطة الطريق السياسي في يوينو الحالي، والتقينا بالحكومة الليبية وناقشنا معها الخطوط العريضة للميزانية، ومشاكل القطاعات والتركيز على الحكم المحلي وتفتيت المركزية».

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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