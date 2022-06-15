وفد ليبي يشارك في فعاليات النسخة الـ3 من منحة ناصر للقيادة الدولية في مصر

نظمت وزارة الشباب والرياضة المصرية فعاليات النسخة الـ3 من منحة “ناصر للقيادة الدولية” برعاية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

بيان صحفي صدر عن الموقع الرسمي للجائزة أكد أن النسخة الـ3 حملت شعار “تعاون الجنوب جنوب” وتم تنظيمها خلال الفترة الممتدة من الأول من يونيو وحتى الـ15 منه في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة 150 قياديا من الشباب والشابات من دول عدم الانحياز.

وأضاف البيان إن من بين هؤلاء من دول دول صديقة ومن صناع القرار بالقطاع العام وخريجي برنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي والقيادات التنفيذية بالقطاع الخاص فضلا عن ممثلي الأفرع الوطنية لشبكة شباب حركة عدم الانحياز ونشطاء المجتمع المدني ورؤساء المجالس القومية للشباب.

وتابع البيان إن قائمة المشاركين ضمت أعضاء المجالس المحلية وقيادات حزبية شابة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين بمراكز البحوث الاستراتيجية والفكر وأعضاء النقابات المهنية والإعلاميين والصحفيين ورواد الأعمال الاجتماعيين .

وبحسب البيان شارك وفد ليبي مكون من مجموعة من الشباب الفاعل على مختلف الساحات الإعلامية والسياسية وفعاليات المجتمع المدني ومنهم الزبير البركي وهو أحد المشاركين في فعاليات الدفعة الـ2 فضلا عن مالك محمد فرج حامد “مالك الشاردة”.

وضم الوفد الليبي هانيبال محمد الصغير الفرجاني وسدوس رشيد الجهمي ومحمد منير عوض القويري وناريمان حميد عطية السحاتي وحمدي أحمد محمد بالعيد ولبنى حامد محمد العوامي فيما تخلل المنحة برنامج مكثف أطلع فيه المشاركون من أكثر من 74 دولة حول العالم على تجارب مصرية تاريخية ومعاصرة.

وأوضح البيان إن هذه التجارب لشخصيات سياسية وأكاديمية وإعلامية مصرية وعربية وتكثيف النقاش حوله بمقارنة دول أخرى ما يثري الأفكار ويشاركها للاستفادة من التجارب المختلفة لكل الدول على الأصعدة السياسية والأمنية والدور المصري في الديبلوماسية الدولية.

وأشار البيان إلى أن هذا الدور يتم بالمشاركة مع دول أخرى لفض نزاعات ومحاربة الإرهاب، مؤكدًا قيام المشاركين بزيارات مختلفة لمتحف الزعيم المصري جمال عبد الناصر وفيه تم لقاء الوفد بجمال عبد الناصر الحفيد فضلًا عن زيارة أخرى لأكاديمية الشرطة.

وأضاف البيان إن الزائرين اطلعوا على كافة إدارات الأكاديمية الأمنية والتدريبية والأكاديمية لجميع تخصصات علوم الأمن مع مشاهدة محاكاة ليتمكنوا من إدراج الفكرة بالشكل المطلوب مع زيارة أخرى لوزارة الخارجية للاطلاع على الديبلوماسية المصرية وتعاملها مع أقطاب العالم.

وزار المشاركون بحسب البيان قناة السويس الجديدة للاطلاع عليها عن قرب وعلى كيفية تشارك المصريين في بناءها في وقت قياسي وتجربتهم مع جنوح سفينة “إيفر غيفن” الشهيرة بالإضافة لزيارات ثقافية لأوبرا مصر ومعالم سياحية مصرية تاريخية مثل متحف الحضارات والأهرامات وأهم معالم مدينة الأسكندرية.

ووصف المشاركون من الوفد الليبي التجربة بالفريدة من نوعها بعد أن كونوا علاقات مع العديد من الجنسيات مع الاستفادة من الخبرات وتبادلها فيما بينهم.