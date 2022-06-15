مازن يجتمع بمسئولين من تونس لبحث المختنقات التي تواجه المسافرين بمعبر راس اجدير

شارك وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لواء “خالد مازن” في الاجتماع الثاني ‏لتعزيز التعاون بين ليبيا وتونس ومعالجة كافة المختنقات بمنفذ راس اجدير

وناقش الاجتماع الذي عقد بمعبر راس اجدير بحضور وزيري المواصلات ‏والحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية ووزير النقل بتونس وضع الحلول العاجلة لكافة المشاكل العالقة بالمعبر بما يضمن انسياب حركتي المسافرين ‏والبضائع، وإحلال الميكنة الإدارية لوفرة المعلومات لتفادي ‏تشابه الأسماء.

وبحث الجانبان جهود تطوير المنشآت الخدمية بالمنفذ، ‏وإجراء زيارة تفقدية خلال المدة القادمة من أجل الوقوف على ‏ما تم الاتفاق عليه من الجانبين.‏

وقد حضر الإجتماع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون ‏الأجانب، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة ‏الجمارك، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ ورئيس جهاز تنمية ‏وتطوير المراكز الإدارية، ورئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ ‏البرية، ومندوب عن وزارة الخارجية، ومدير أمن منفذ رأس ‏اجدير، عميد بلدية زوارة، وعميد بلدية بن قردان، ورؤساء ‏الرقابات الأمنية بالمنفذ، وعدد من المسؤولين بشرطة الحدود ‏التونسية. ‏