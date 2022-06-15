مازن يجتمع بمسئولين من تونس لبحث المختنقات التي تواجه المسافرين بمعبر راس اجدير

شارك وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لواء “خالد مازن” في الاجتماع الثاني لتعزيز التعاون بين ليبيا وتونس ومعالجة كافة المختنقات بمنفذ راس اجدير
وناقش الاجتماع الذي عقد بمعبر راس اجدير بحضور وزيري المواصلات والحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية ووزير النقل بتونس وضع الحلول العاجلة لكافة المشاكل العالقة بالمعبر بما يضمن انسياب حركتي المسافرين والبضائع، وإحلال الميكنة الإدارية لوفرة المعلومات لتفادي تشابه الأسماء.
وبحث الجانبان جهود تطوير المنشآت الخدمية بالمنفذ، وإجراء زيارة تفقدية خلال المدة القادمة من أجل الوقوف على ما تم الاتفاق عليه من الجانبين.
وقد حضر الإجتماع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ورئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية، ومندوب عن وزارة الخارجية، ومدير أمن منفذ رأس اجدير، عميد بلدية زوارة، وعميد بلدية بن قردان، ورؤساء الرقابات الأمنية بالمنفذ، وعدد من المسؤولين بشرطة الحدود التونسية.
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