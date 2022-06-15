الدبيبة: يجب التركيز على جلب الأدوية ذات جودة عالية ومتطابقتها مع المواصفات العالمية

ليبيا – شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الثلاثاء في إطلاق أول منظومة الكترونية تختص بمراقبة مخزون الأدوية وتحديد الاحتياج ، بحضور نائب الرئيس وزير الصحة المكلف رمضان بوجناح ، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، عدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة ، مندوب من ديوان المحاسبة، وعدد من المهندسين بالهيئة العامة للمعلومات.

الدبيبة أكد في كلمته له خلال اللقاء على ضرورة تحديد الأماكن المتعلقة بقبول الطلبات، مشيرًا إلى أن إدارة الصيدلة هي الجهة المختصة بتحديد الطلبات والمواصفات وإحالتها لجهاز الإمداد الطبي للتنفيذ.

وشدد على ضرورة تشجيع الكوادر الوطنية المختصة و شركات الادوية المحلية للعمل في مجال أستيراد الادوية الليبية للمساهمة في عملية استيراد الأدوية ، وعدم احتكار الوكالة لأشخاص أو جهات محددة، والتركيز على ضرورة جلب الأدوية ذات جودة عالية ومتطابقتها مع المواصفات العالمية.

وأستمع الى شروح وافية حول آلية عمل المنظومة من بداية انشاء العطاء العام ، مرورًا بالإجراءات المتبعة من تحويله إلى الإدارة الفنية وصدور الاعتمادات وأوامر الشراء، ووصل الشحنات وتخزينها ، وصولًا توزيعها على المرافق الصحية والمستشفيات وفق المطلوب.

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