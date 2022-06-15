مؤتمر صحفي لداخلية الدبيبة الأربعاء بشأن الاشتباكات الأخيرة التي وقعت بطرابلس

من المقرر أن يعقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لشؤون مديريات الامن اللواء ” بشير الأمين ” صباح اليوم الأربعاء مؤتمر صحفي بشأن الاشتباكات الأخيرة التي وقعت بالعاصمة طرابلس.

ويذكر أن المؤتمر الصحفي من المقرر أن ينعقد عند الساعة العاشرة صباحا اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

ويشار الى أن وكيل الوزارة لواء “بشير الأمين” قد أعلن سابقا على أن وزارة ‏الداخلية باشرت في عمليات التحقيق حول الوقائع التي حدثت الجمعة جراء ‏الاشتباكات المسلحة داخل العاصمة طرابلس.‏

كما أكد الأمين خلال الاجتماع الذي عقده بديوان مديرية ‏أمن طرابلس بحضور مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية بوزارة ‏الداخلية على أن الإجراءات القانونية مستمرة لملاحقة ومحاسبة المتسببين ‏في هذه الاشتباكات وإحالتهم للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ‏