المنفي يبحث مع سفيرة بريطانية السبل الكفيلة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الثلاثاء سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولاين هوريندل، لمناقشة تطورات المستجدات السياسية في ليبيا، والتحديات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي، والسبل الكفيلة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

المنفي أكد خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على موقف مجلسه الثابت في المضي قدمًا نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار قانوني تتوافق عليه جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، مطالبًا مجلسي النواب والدولة، بتغليب مصلحة الوطن بعيدًا عن أي صراعات سياسية.

بدورها، أشادت السفيرة البريطانية بدور المجلس في المحافظة على الاستقرار والهدوء، مؤكدةً على استمرار دعمها لخطواته في ملف المصالحة الوطنية والعمل على إجراء انتخابات وطنية شاملة على أساس دستوري، معبرةً عن دعم بلادها لجهود المجلس الرئاسي للإيفاء بالتزامات المرحلة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية