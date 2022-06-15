الوطنية لحقوق الإنسان: ندين اختطاف موظفي الهلال الأحمر ونطالب بتحقيق عاجل

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها لواقعة اختطاف واحتجاز موظفي الأمانة العامة للهلال الأحمر ” رجب العوامي وأحمد المقرحي ” ، من قبل مجهولين.

جاء ذلك في بيان لها نشرته منذ قليل على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك ، قالت فيه: أنها تتابع بقلق بالغ واقعة الاختطاف التي تعرض لها الموظفان، وطالبت مديرية أمن بنغازي ومكتب المحامي العام بنغازي بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة، والعمل على ضمان إطلاق سراحهم، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وعبّرت اللجنة عن تضامنها الكامل مع العاملين في ميدان العمل الإنساني بالهلال الأحمر الليبي إزاء هذه الحادثة المؤسفة، مجددة مطالبتها لجميع الأطراف بالتوقف عن الهجمات والاعتداءات الممنهجة التي تستهدف العاملين في ميدان العمل الإنساني والإغاثي والطبي، وعدم إعاقة فرق الإغاثة والمساعدات الإنسانية والطبية، وتقديم التسهيلات كافة والتعاون مع هذه المؤسسات وعدم التعرض لفرق عملها، لما يشكله ذلك من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.