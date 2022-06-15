العقيلي: إذا وافقت السعودية على زيادة الحجاج الليبيين فستكون الإضافة لمن دخلوا قرعة 2020

ليبيا – أفاد الناطق باسم هيئة شؤون الحج والعمرة عبد الله علي العقيلي أن عدد الحجاج الليبيين لهذا العام وفق القرعة التي أجريت مؤخرًا بلغ 3531 حاجًا وحاجة، موضحًا أنه تم استثناء من هم فوق الخامسة والستين من العمر وفق شروط السلطات السعودية، بالإضافة إلى استبعاد من ثبت أنه سبق له الحج والذين توفاهم الأجل من قرعة 2020.

العقيلي وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية “وال” أوضح أن الهيئة العامة للحج والعمرة تسعى إلى زيادة عدد الحجاج هذا الموسم الاستثنائي، وذلك من خلال وفد الهيئة المتواجد في السعودية وتقديمه طلبًا بهذا الشأن لنائب وزير الحج السعودي الذي أبدى الموافقة المبدئية في هذا الشأن.

وأضاف: “إذا تمت الموافقة على زيادة الحجاج الليبيين فستكون الإضافة لمن دخلوا قرعة 2020”.

وفيما يتعلق بعمل لجان الحج، أوضح العقيلي أن الاجراءات الادارية تتم من خلال التنسيق مع مصلحة الجوازات والجنسية لتسهيل حصول الحجاج على الجوازات وتجديدها والشروع في عملية أخد التطعيمات، بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لتوفير اللقاحات المعتمدة من قبل السلطات السعودية.

وأعلن العقيلي أن الخطوط الجوية العربية الليبية ستكون هي الناقل لرسمي للحجاج هذا العام، بالإضافة إلى وجود مشاورات مع شركة ليبيانا لتكون الراعي الرسمي لهذا الموسم.

وعن تكلفة الحج لهذا العام قال العقيلي: إن حكومة تكفلت بقيمة الحج لهذا العام، وذلك وفق القرار رقم (467) المتعلق بتخصيص مبلغ مالي وقدره مائتا مليون دينار لصالح الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة لتغطية نفقات بعثة الحج للعام الحالي، بما فيها الزيادة المتوقعة لعدد الحجاج الليبيين.

وعن الترتيبات المتعلقة بالتعاقد مع السلطات السعودية وشركات الطوافة لحج هذا العام، أوضح الناطق الرسمي للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة أن وفد الهيئة المتواجد بالأراضي المقدسة أجرى العديد من الاجتماعات والزيارات لمقرات التسكين بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، والاجتماع مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية، التي قدمت المظاريف الخاصة بالشركات المقدِّمة للخدمات، وتمت المفاضلة والترسية لاختيار الشركات المناسبة، توفير أفضل الخدمات الممكنة للحاج ليقوم بمناسكه بأيسر السبل.

وأردف: “إن مدة الحج لهذا العام ستكون ثلاثة أسابيع، وإن بعثة الحج ستغادر مع أولى رحلاتها للأراضي المقدسة أواخر شهر ذي القعدة، فيما ستكون رحلات العودة بعد ثلاثة أو أربعة أيام من عيد الأضحى المبارك”.

وأكد في ختام تصريحاته أن الهيئة تسعى لإعداد نظام متقدم فيما يتعلق بالحج وإجراءات القرعة ونظام يحقق مزيدًا من الشفافية.

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