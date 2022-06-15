الدبيبة يطلع على جاهزية الطيران الإلكتروني في أداء المهام المكلف بها

العنوان-طرابلس

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، في مكتبه بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، الثلاثاء، مدير عام جهاز الطيران الإلكتروني، العميد الهادي مخلوف إبراهيم، ومعاونه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن اللقاء بحث سير عمل الجهاز ومدى جاهزيته لأداء المهام المكلف بها.

وكان قد شكل الدبيبة جهاز الطيران الإلكتروني، بموجب قراره رقم (452) لسنة 2022، الصادر أواخر الشهر الماضي، على أن يكون للجهاز الجديد الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره الرئيسي بمدينة طرابلس، ويتبع مجلس الوزراء.

وتتمثل مهام جهاز الطيران الإلكتروني في أن يتولى التنظيم والإشراف على جميع العمليات التي يجرى من خلالها استخدام أنظمة الطائرات دون طيار في مجالات الدفاع والأمن والتصوير الفوتوغرافي، والمسح والمراقبة والدوريات والبحث والإنقاذ، والدعاية الجوية وغيرها من المجالات.

ونص القرار على أن تؤول جميع الأصول الثابتة والمنقولة ذات العلاقة بالطيران الإلكتروني بما في ذلك الطائرات، للجهاز، كما تنقل جميع الكوادر الفنية والإدارية ذات العلاقة من وزارتي الداخلية والدفاع للعمل بالجهاز.