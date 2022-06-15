لوكوك: زيادة كبيرة في الأزمات التي تتطلب تدخلًا أمميًا مباشرًا ومنها الليبية

ليبيا- تطرق تقرير إخباري نشره موقع “بيغ إشيو نورث” البريطاني للأزمات الإنسانية وتطوراتها وسبل التعامل معها في عدة أماكن من العالم من بينها ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما فيه وما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد نقل عن “السير مارك أندرو لوكوك” البريطاني الذي شغل منصب وكيل الأمين العامين 2017 و2021 وجهة نظره بالخصوص وفيها أكد وجود زيادة كبيرة في معدل الأزمات التي تتطلب تدخلا أمميا مباشرا ومنها الأزمة الليبية.

وشدد “لوكوك” على وجوب تعامل وكالات التنمية الدولية بشكل مختلف مع الأزمات المتصاعدة عالميا بسبب تغيرات المناخ والحروب والصراعات في عدد من البلدان رغم أنها تبلي الآن البلاء الحسن في هذا الإطار مرجعا ذلك لعدك كفاية الأموال المتوقع الحصول لمواجهة كافة الاحتياجات.

وبحسب “لوكوك” تحتاج هذه الوكالات إلى إعادة تركيز طاقتها في حل المشكلات على أفقر البلدان وأكثرها هشاشة وتضررا من النزاعات بدلا من الأماكن الميسرة التي يجد البعض سهولة في العمل فيها لا سيما في ضوء تزايد مناطق الأزمات خلال المدة الممتدة بين العامين 1995 و2020.

ترجمة المرصد – خاص

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