خلال لقائه أعضاء من مجلس الدولة.. باشاغا يشدد على ضرورة التوافق على قاعدة دستورية | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في سرت، وفق بيان المكتب الإعلامي للحكومة.

وشدد باشاغا، خلال اللقاء الذي حضره نائباه خالد الأسطى وسالم الزادمة، وعدد من الوزراء بالحكومة، على ضرورة الوصول لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية.

وناقش اللقاء تطورات المشهد السياسي في البلاد، حيث أكد الحاضرون على ضرورة الوصول لاتفاق فيما يخص نقاط الخلاف على القاعدة الدستورية ضمن المحادثات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في القاهرة.

وفي وقت سابق، التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أيضًا أعضاء مجلس الدولة، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة سرت.

حيث تناول لقاء المستشار عقيلة صالح مع أعضاء مجلس الدولة مستجدات الأوضاع في البلاد، لا سيما المسارين السياسي والدستوري.

ويتزامن ذلك مع اجتماعات الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري التي بدأت، الأحد الماضي، في القاهرة بين وفدي مجلسي النواب والدولة التي يتعين خلالها التوافق حول ما تبقى من المواد الخلافية بمسوَّدة الدستور.