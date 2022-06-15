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الرقابة على الأغذية: رفض شحنة بسكويت قادمة من السعودية

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أمس الثلاثاء،عن رفض شحنة بسكويت قادمة من السعودية، تبين عدم مطابقتها للمواصفات.

وأفاد المركز في بيان عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، بأن الشحنة مكونة من 30 صندوق بسكويت كريمة بنكهة الفراولة القطعة 63 جرامًا، من ماركة هلا «HALA» تقوم بتصنيعها شركة الباطين البسكويت والمواد الغذائية في المملكة العربية السعودية

كما أشار البيان إلى أن الشحنة وصلت منفذ إمساعد البري، وتاريخ إنتاجها في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، ولكن جرى رفضها، نظرًا لأن «للعينة مخالفة للموصفات الليبية لوجود لون (E120)».

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صحيفة الساعة 24

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