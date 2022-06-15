طقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق البلاد | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

يبقى الطقس معتدل ومستقر على معظم مناطق ليبيا، وتبقى السماء صافية في معظم الأوقات والرياح سرعتها خفيفة إلى معتدلة، ومن المتوقع أن تستمر الأجواء مستقرة إلى مطلع الأسبوع المقبل.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، تبقى السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة صافية.

والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(28-33)مْ.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده تكون السماء صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26-30)مْ على المناطق الساحلية، وتسجل علي الدواخل ما بين (32-35)مْ.

أما في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية مع ظهور بعض السحب على غات وأقصى الجنوب.

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(34-39)مْ.

أما في الكفرة- السرير- تازربو تكون السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(35-38) مْ.