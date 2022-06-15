المسوري: ليبيا لم تعد تحتمل أي انقسامات أفقية أو عمودية أو أي احتراب

أكد عضو مجلس الدولة، صفوان المسوري، أن ليبيا لم تعد تحتمل أي انقسامات أفقية أو عمودية أو أي احتراب.

وقال المسوري في تصريحات صحفية، تعقيبا عن لقاء سرت الذي جمع أعضاء مجلسي الدولة والنواب: “ليبيا لم تعد تحتمل مطلقاً أي انقسامات أفقية أو عمودية في البنية السياسية أو المجتمعية أو أي احتراب جديد مهما كان سببه لأنه سيشكل مخاطر حقيقية على ليبيا كوطن هذه المرة”.

وأضاف “الأولوية القصوى للكتلة الداعمة للوفاق في المجلس هي توطين القرار السياسي مرة أخرى وإرجاع اختلاف الرؤى السياسية مع النواب إلى إطارها الوطني، وهناك فرصة حقيقية لتوسيع أرضية التوافق وقد لمسنا استعداداً من الحكومة للحوار مع جميع الأطراف وفق الثوابت الوطنية وبما لا يمس القرار السياسي الوطني”.

وتابع “نناشد كل القوى الوطنية القفز على خلافاتها والالتفاف حول هذا المشروع الوطني استعداداً لمجابهة التحديات القادمة التي ستفرضها التغيرات الإقليمية والدولية التي نراها في الأفق الآن”.

واستطرد “لا يمكن تجاهل الأزمات المالية غير المسبوقة التي تعاني منها بعض الدول التي تتداخل في الشأن الليبي، هذا الوضع لا يمكن مجابهته إلا بتوسيع قاعدة التوافق وتمتين الجبهة الداخلية”.