اتفاقية تعاون في الدراسات العليا والتدريب بين جامعتي سرت والجفرة

وقعت جامعتا سرت والجفرة، اتفاقية تعاون مشترك في مجالات التدريب والدراسات العليا والبحث العلمي.

جاء ذلك في فعالية اليوم الأربعاء بجامعة سرت، بحضور رئيسها سليمان مفتاح الشاطر، ورئيس جامعة الجفرة يوسف أبوبكر جلالة، ووكيلي الجامعتين للشؤون العلمية وعدد من مدراء الإدارات المختصة.

وتتضمن بنود الاتفاقية التعاون والتنسيق في مجال الدراسات العليا والتدريب والبحث العلمي، اشتملت على عدة بنود من شأنها تقوية وتعزيز التعاون بين الجامعتين، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس للإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وتسهيل إجراءات طلاب الدراسات العليا في الجامعتين، والتعاون في تنظيم الندوات العلمية والمؤتمرات.

وزار وفد جامعة الجفرة إذاعة صوت الجامعة بسرت للإطلاع على سير العمل فيها وتنظيم البرامج؛ كونها داعم للعملية التعليمية والبحث العلمي.