في أقل من 24 ساعة.. ضبط الجناة في واقعة قتل مواطن ببنغازي

العنوان-طرابلس

أكدت مديرية أمن بنغازي أن عناصر مركز شرطة العروبة تمكنوا في أقل من 24 ساعة من ضبط الجناة في جريمة قتل مواطن بمنطقة السرتي في بنغازي.

ولفتت المديرية في بيان لها، الثلاثاء، إلى أن الواقعة تعود بدايتها إلى تلقي غرفة العمليات الرئيسية بمديرية أمن بنغازي معلومات بشأن استقبال مستشفى الجلاء جثة المواطن، وبها إصابات بطلقات سلاح ناري “خرطوش”.

وكلف أعضاء التحريات في المركز بالتحقيق في الواقعة، حيث انتقلوا إلى المستشفى لجمع المزيد من المعلومات، واتضح أن المجني عليه أصيب خلال مشاجرة مع شخصين في منطقة السرتي.

وتوجه أعضاء التحريات إلى المنطقة، وهناك ألقوا القبض على الجاني وشقيقه، وهو طرف في الواقعة، ثم نقلا إلى مركز الشرطة حيث قال المتهم الأول إن المجني عليه بادر بإطلاق النار عليه بواسطة سلاح آلي نوع “كلاشنكوف”، فرد عليه بسلاح معه “خرطوش”، حيث كانت هناك مشاجرة سابقة بين الطرفين.

ولفتت المديرية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين، ثم أحيلا إلى جهات الاختصاص.