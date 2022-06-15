مالي: نواجه أزمة متعددة الأبعاد بسبب ما حصل في ليبيا عام 2011

ليبيا – أبدى وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب قلقه من الوضع المتدهور في بلاده الذي تمتد جذوره إلى خارج مالي.

ديوب أوضح في تصريحات صحفية تابعتها وترجمت المقتضب منها الذي يخص ليبيا صحيفة المرصد أن بلاده تخوض حاليًا حربًا ضد الإرهاب وتواجه أزمة متعددة الأبعاد بعد التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي “ناتو” في ليبيا عام 2011.

هذا وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غويتيرس قد أعرب عن قلقه من الآثار غير المباشرة للأزمة التي طال أمدها في ليبيا على منطقة الساحل مطالبًا باتخاذ إجراءات إقليمية منسقة لمعالجة هذه المسألة.

ترجمة المرصد – خاص

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