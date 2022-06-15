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مقتل مواطن في طرابلس جراء إصابته بمقذوف طائش

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مديرية أمن تاجوراء إن مقذوفا طائشا مجهول المصدر أصاب مواطناً وأدى إلى وفاته بالقرب من جزيرة أسبان.

وأضافت المديرية في منشور لها أنه بعد جمع المعلومات الأولية، وبالاستناد إلى الوقائع التي حدثت في السابق وحسب شهود عيان، اتضح بأن المقذوف صادر من داخل أسوار معيتيقة من الجهة الغربية.

وكانت صفحات محلية قد أفادت بأن المقذوف أصاب الضحية في رقبته أثناء مروه رفقة زوجته وابنه، مشيرةً إلى أن المقذوف من عيار 12.5، وهو ناتج عن تدريبات لقوات الردع الخاصة داخل قاعدة معيتيقة العسكرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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