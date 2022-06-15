مقتل مواطن في طرابلس جراء إصابته بمقذوف طائش

قالت مديرية أمن تاجوراء إن مقذوفا طائشا مجهول المصدر أصاب مواطناً وأدى إلى وفاته بالقرب من جزيرة أسبان.

وأضافت المديرية في منشور لها أنه بعد جمع المعلومات الأولية، وبالاستناد إلى الوقائع التي حدثت في السابق وحسب شهود عيان، اتضح بأن المقذوف صادر من داخل أسوار معيتيقة من الجهة الغربية.

وكانت صفحات محلية قد أفادت بأن المقذوف أصاب الضحية في رقبته أثناء مروه رفقة زوجته وابنه، مشيرةً إلى أن المقذوف من عيار 12.5، وهو ناتج عن تدريبات لقوات الردع الخاصة داخل قاعدة معيتيقة العسكرية.

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