بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 15 يونيو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 15 يونيو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة من المتوقع ان يبقى الطقس معتدل ومستقر على معظم مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(28-33)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-30)مْ على المناطق الساحلية، وتسجل علي الدواخل مابين (32-35)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية مع ظهور بعض السحب على غات وأقصى الجنوب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(34-39)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35-38) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:16)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).

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