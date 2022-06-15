وفد ليبي يشارك في منحة ناصر للقيادة الدولية بمصر

شارك وفدٌ ليبيٌّ مكونٌ من مجموعة من الشباب الفاعل على مختلف الساحات الإعلامية والسياسية وفعاليات المجتمع المدني، في فعاليات النسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادة الدولية تحت شعار “تعاون الجنوب جنوب”، الذي يقام تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من الأول من يونيو وحتى 15 يونيو 2022 بالعاصمة المصرية القاهرة.

واستهدفت النسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادة الدولية؛ 150 قياديا من أكثر من 74 دولة حول العالم، وضم الوفد الليبي كل من (مالك الشاردة، وهانيبال الفرجاني، وسدوس الجهمي، ومحمد القويري، وناريمان السحاتي، وحمدي بالعيد، ولبنى العوامي).

ووصف المشاركون من الوفد الليبي التجربة بالفريدة من نوعها، كونهم كونوا علاقات مع العديد من الجنسيات، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات وتبادلها فيما بينهم.