اجتماع موسع للجان عدة من مجلس النواب وحكومة الاستقرار بشأن الميزانية

ليبيا – كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عن انعقاد إجتماع موسع لمناقشة التعديلات النهائية على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

بليحق أوضح في تصريحات صحفية طالعتها صحيفة المرصد إن الاجتماع الذي ترأسه فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب حضره أعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس وعدد من أعضاء مجلس النواب واللجنة المشكلة من قبل رئيسه بالقرار 41 لسنة 2022.

وأضاف بليحق إن اللجنة المكلفة من قبل وزارة المالية في حكومة الاستقرار حضرت إلى الاجتماع الذي تم تكرسيه لإنجاز كافة التعديلات الخاصة بالملاحظات حول مشروع القانون لعرضه على مجلس النواب أملا في التصويت عليه خلال جلسة اليوم الأربعاء.

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