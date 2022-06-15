الحويلي: المواد الخلافية في اجتماعات القاهرة ستحال لرئاستي النواب والدولة | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، عبدالقادر الحويلي، أن آخر المستجدات بمشاورات القاهرة، تتمثل في مناقشة الحكم المحلي وشروط الترشح للرئاسة.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أوضح الحويلي أن المواد التي لم يتم فيها الوصول إلى توافق ربما ستحال إلى رئاسة مجلسي النواب والدولة أولاً، ومن ثم إلى المجلسين.

وكانت قد انطلقت اجتماعات الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري يوم الأحد الماضي، في القاهرة بين وفدي مجلسي النواب والدولة التي يتعين خلالها التوافق حول ما تبقى من المواد الخلافية بمسوَّدة الدستور.

وقالت مستـشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سـتيفاني وليامز، إن الاجتماعات تواصل “العمل على إيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن”.

وارتفع عدد المواد المتوافق عليها حتى الآن إلى “180 مادة”، بعد إعلان وليامز، الإثنين، التوافق على “43 مادة جديدة” من مسوَّدة الدستور، تضاف إلى 137 مادة توافق عليها الوفدان خلال الجولة الثانية.