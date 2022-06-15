الأرصاد توضح حالة الطقس حتى مطلـع الأسبوع القادم

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 01/ 06 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس اليوم الاربعاء يبقى معتدل ومستقر على أغلب مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح على مناطق الشمال مابين ( 26 – 31 ) مْ، وعلي الدواخل والجنوب مابين (33-39) مْ.

ووفقا للتقرير تكون السماء صافية في معظم الأوقات والرياح سرعتها خفيفة إلى معتدلة.

ومن المتوقع أن تستمر الأجواء مستقرة إلى مطلع الأسبوع القادم.

وكانت الارصاد اشارت في تقرير سابق إلى استقرار العوامل الجوية على معظم مناطق البلاد لتبقى درجات الحرارة فى اعتدال إذ تترواح على مدن الساحل بين 25 إلى 31 درجة مئوية وعلى الدواخل والجنوب بين 33 إلى 39 درجة مئوية.