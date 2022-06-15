السويح: نحن دولة فاشلة في العملية الديمقراطية

وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري علي السويح، ليبيا بالدولة الفاشلة في العملية الديمقراطية.

وقال “السويح” في تصريح صحفي، “نحن دولة فاشلة في العملية الديمقراطية، والشعب هو من يمكنه فرض نفسه على كل الأجسام الحالية”.

وأضاف أن “مجلسي النواب والدولة، لا يمثلان كل الأطراف الليبية المتورطة في المشهد، فلا يمكن إجراء الانتخابات وفق أي قاعدة دستورية، إذا لم تتوافق عليها كل الأطراف”.

وتابع “السويح” أن “المشري بدأ يتعلم من عقيلة صالح، ويسعى لفرض رأيه وسطوته على كل أعضاء المجلس”.

وأشار إلى أن “أعضاء مجلس النواب، لن يتوصلوا إلى توافق في اجتماعات القاهرة، سوى ما يريده عقيلة صالح فقط”.

وأوضح “السويح” أن “هناك تدخلات أجنبية كبيرة والقانون غير موجود، والحل سيكون من الشعب فقط، فلن يتم حل هذه الأزمة إلا بصوت شعبي قوي هادر”.